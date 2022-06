Oekraïne hekelt oproep Macron om Rusland niet te vernederen

Dat geldt volgens hem ook voor andere landen die er zo over denken en die mening ventileren. „Want het is Rusland dat zichzelf vernedert. We kunnen ons allen beter concentreren op hoe we Rusland terug op zijn plaats kunnen zetten. Dat zal vrede brengen en levens redden”, aldus Koeleba op Twitter.

Macron had opnieuw voor een geringschattende bejegening van Rusland gewaarschuwd. Die zou de diplomatieke onderhandelingen na beëindiging van de oorlogshandelingen alleen maar bemoeilijken.

De Franse president probeert als een van de weinige westerse leiders de dialoog met zijn Russische collega Vladimir Poetin gaande te houden. Hij is bovendien nog niet in Kiev op bezoek geweest, maar sluit niet uit dat het er deze maand van komt.