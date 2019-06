Dijkhoff: nadenken over andere belasting autorijden

Volgens Dijkhoff moet er de komende tijd worden nagedacht over een nieuwe manier om autorijden te belasten, aangezien eigenaren van elektrische auto’s anders een enorm voordeel krijgen ten opzichte van diesel- en benzinerijders. Laatstgenoemden betalen dan namelijk accijns bij het tankstation, terwijl eigenaren van elektrische wagens die belasting ontlopen. Dat is volgens hem zeker een zorg omdat er steeds meer oplaadbare auto’s komen. „Alle tankers betalen dan voor de laders”, aldus Dijkhoff. „Mensen die een dure elektrische auto hebben moeten niet lachend over de weg gaan , omdat ze minder betalen.”

De fractieleider benadrukt dat hij zeker niet voor spitsheffing is. „Daar heb ik een hekel aan, niet iedereen kan kiezen wanneer hij of zij de weg op gaat.”

Overigens hoeven VVD-kiezers niet te vrezen dat de partij voor kabinetsperiode nog pleit voor rekeningrijden. „We gaan niet iets invoeren, terwijl in het programma stond dat we het niet wilden.”