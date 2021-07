Man (27) met messen toegetakeld in Heerhugowaard, slachtoffer ernstig gewond

Het slachtoffer fietste rond 05.30 uur alleen en kwam ter hoogte van de voormalige Waerdse Tempel twee mannen tegen. Die begonnen hem vanuit het niets uit te schelden. Het slachtoffer kwam met een weerwoord en fietste daarna door. Het tweetal was daar niet van gediend en rende achter de man aan. Hij werd van zijn fiets getrokken en toegetakeld. De daders gebruikten daarbij beiden een groot mes.

Het slachtoffer is met letsel aan zijn hoofd en arm opgenomen in het ziekenhuis. Hij is ernstig gewond geraakt. De daders gingen na het incident op de fiets ervandoor in de richting van Alkmaar of de Middenweg.

Signalement

Van het tweetal is een signalement verspreid. Eentje is licht getint, had een capuchon op en droeg een zwarte jas met een capuchon daaraan en heeft een slank postuur. Hij heeft kroeshaar is tussen de 1,75/1,80 lang, tussen de 17 en 20 jaar oud en sprak zonder accent. Hij reed op een damesfiets.

De andere dader is blank, heeft blond haar, had een capuchon op, droeg een donkere jas (kort model met capuchon), had een lichtgrijs vest en een lichtgrijze joggingsbroek aan, heeft een ingevallen gezicht en spreekt zonder accent. Hij is ongeveer 1,70 lang, tussen de 17 en 20 jaar, heeft mogelijk een vlassig baardje en reed op een damesfiets.