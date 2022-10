Burgemeester Lviv in Amsterdam tijdens raketaanval

Sadovyi was net als tientallen andere burgemeesters vanover de hele wereld te gast bij het meerdaagse Bloomberg CityLab, een innovatietop voor steden. De raketaanval op Oekraïne wierp een schaduw over de openingsbijeenkomst in hotel Krasnapolsky.

De Oekraïner zou eigenlijk dinsdagochtend spreken tijdens een panel over burgemeesters in oorlogstijd. Maar dat gaat niet door. Sadovyi liet maandagochtend op het podium weten terug te moeten naar huis, om zijn burgers bij te staan.

„Dank voor de uitnoding. Dank jullie voor jullie steun. We moeten geloven in onze overwinning”, zei hij met gebalde vuist. „Alleen samen overwinnen we. Nooit opgeven!”

Onder luid applaus vertrok hij vervolgens snel naar Lviv, waar de Russische raketten onder andere de water- en energievoorzieningen ernstig beschadigden. Tot vanochtend bleef Lviv grotendeels buiten schot in de oorlog.

Sadovyi was niet de enige Oekraïense spreker tijdens de burgemeestertop. In een eerder opgenomen videoboodschap sprak Vitali Klitschko, burgemeester van Kiev, zijn collega’s vanuit de hele wereld toe. „Blijf Oekraïne steunen”, zei hij. „Denk niet dat deze oorlog jou niet raakt.” Daarbij verwees hij naar mogelijke ongelukken met kernreactoren of de inzet van kernwapens.

Ook de burgemeester van Boetsja, berucht vanwege alle gruwelijke burgerdoden, zou dinsdagochtend zijn opwachting maken in Amsterdam.