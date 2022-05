Regering Thailand deelt gratis wietplanten uit

De Thaise minister van Volksgezondheid, Anutin Charnvirakul, is al langere tijd bezig om wiet te decriminaliseren in Thailand. In een bericht op Facebook liet hij zondag weten dat de regering één miljoen wietplanten zal uitdelen.

Het zal vanaf juni ook niet meer strafbaar zijn om cannabis te bezitten en de Thai mogen thuis zoveel cannabisplanten kweken als ze willen. Thailand kondigde in januari als eerste land in Azië aan dat het cannabis met een THC-gehalte van minder dan 0,2 procent van de lijst met verboden verdovende middelen werd gehaald. Het was ook het eerste land in Zuidoost-Azië dat in 2018 medisch gebruik van marihuana legaliseerde.

Toeristen

„Hierdoor kunnen mensen en de overheid meer dan 10 miljard baht per jaar aan inkomsten genereren”, schreef Charnvirakul op Facebook. Anders dan in Amsterdam, waar als het aan burgemeester Halsema ligt, buitenlandse toeristen binnenkort geen wiet meer mogen kopen in coffeeshops, hoopt Charnvirakul dat het legaliseren van wiet zal zorgen voor een toename van het aantal toeristen in het land.

Ondanks dat er geen vergunning nodig zal zijn om wiet te kweken, moeten de kwekers wel aan twee eisen voldoen: de kwekers moeten aangeven dat zij wiet kweken, en het THC-gehalte mag niet hoger zijn dan het wettelijke maximum.