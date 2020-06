Agent redt hondje uit hete auto

Doordat er een aantal ramen openstonden, kon het dier al snel worden gered. De ’nietsvermoedende’ eigenaren keerden niet veel later terug. Ze gaven als verklaring dat ze een uur weg waren geweest. De auto hadden zij naar eigen zetten bewust in de schaduw gezet. ’’Niet wetende dat het voertuig even later vol in de zon zou staan’’, zo laat de poltiie weten.

Waarschuwing

Daarom waarschuwt men via sociale media nog maar eens: ’’ook met de ramen open wordt het snikheet in een auto in de volle zon. Laat nooit een hond achter in de auto met de huidige temperaturen’’, aldus de eenheid Tilburg.

Tegen de eigenaar is een proces-verbaal opgemaakt.