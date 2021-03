Schadevergoeding voor personal trainer met angst voor zweet

De 27-jarige Ali Burton had al in 2019, bij haar aantreden, gemeld een aandoening te hebben waarbij contact met andermans lichaamsvloeistoffen zou kunnen leiden tot hevige emoties en paniekaanvallen. Het zou een uit de hand gelopen smetvrees zijn, schrijft The Sun.

Toen haar baas na een paar weken vroeg om wat gebruikte handdoeken op te ruimen, meldde Burton toch écht een aandoening te hebben waardoor zij die handdoeken niet kon oprapen. „Het was best gênant om het opnieuw te moeten uitleggen en me te verontschuldigen.”

Haar leidinggevenden toonden in de ogen van Burton te weinig begrip, maar ze kreeg wel een aanpassing in de werkzaamheden, waardoor ze niet meer in contact hoefde te komen met andermans zweet. Echter, omdat haar directe chefs haar aandoening in twijfel bleven trekken, diende ze uiteindelijk toch een klacht in bij de directie.

Die meende dat dat de personal trainer zich vijandig gedroeg en dat er onmogelijk met haar kon worden gewerkt. Een onafhankelijk tribunaal oordeelde echter dat zij onrechtmatig was geïntimideerd en dat Ali Burton recht heeft op een schadevergoeding.