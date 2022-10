Studenten met bivakmutsen bedreigen andere student ROC Mondriaan

In de ochtend was er al een „woordenwisseling” tussen studenten van de verschillende ROC-scholen op de campus Techniek en ICT aan de Tinwerf. Waar dat over ging, is onduidelijk. Even later werd de les verstoord en de student bedreigd. Daarna zijn de verdachten weer weggegaan.

De bedreigde student heeft aangifte gedaan. Ook kunnen de studenten gebruik maken van slachtofferhulp. De situatie was rond 13.00 uur weer onder controle, zegt de ROC-woordvoerster.

De politie onderzoekt de zaak. Er zijn volgens de woordvoerder nog geen aanhoudingen verricht.