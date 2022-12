Premium Het beste van De Telegraaf

Verworden to zielig stroompje Teloorgang van heilige rivier de Jordaan

— Het is smerig water, maar toch dompelen duizenden christelijke pelgrims zich jaarlijks onder in de Jordaan, de eens zo machtige rivier waarvan nog maar een zielig stroompje over is. Israël en Jordanië hebben plannen om haar – deels – in haar oude glorie te herstellen.

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Een stroompje van de Jordaan mondt uit in de Dode Zee. Ⓒ Foto ANP/HH

