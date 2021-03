Parler waarschuwde FBI veelvuldig voor bestorming Capitool

WASHINGTON - Twitter-alternatief Parler zegt dat het de FBI in de weken voor de bestorming van het Capitool afgelopen januari meer dan vijftig keer heeft gewaarschuwd over gewelddadige content op het platform. Er zou onder meer zijn gewaarschuwd voor specifieke dreigingen richting het Amerikaanse parlementsgebouw. Dat schrijft Parler donderdag in een brief aan Carolyn Maloney, de Democratische vertegenwoordiger van het Huis van Afgevaardigden uit de staat New York.