Dodelijke aanrijding motorrijder en tractor

De tractorbestuurder is aangehouden, maakte de politie pas later op de middag bekend. Hij is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het niet om een demonstrant of een confrontatie met de politie.

Het dodelijke ongeval in Wijster vond rond 13.30 uur plaats op een afgelegen plek. Een 53-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe botste met een oudere motor op een trekker. De politie deed urenlang onderzoek met agenten van de Verkeers Ongevallen Analyse (VOA). Daarbij werd bij de weilanden onder meer met de betrokken trekker gereden over de weg. Agenten ter plekke kunnen niet inhoudelijk ingaan op hun onderzoek, maar spreken na eerste metingen en tests van een ’triest’ ongeluk.

„En triest is het”, zegt een 82-jarige fietser die juist passeert. „Ik kom hier elke dag langs. Het is hier allemaal groen. Het is soms moeilijk te zien.”