Ook Limburgse en Brabantse boeren trekken lange files op A2

Boeren uit Limburg en Noord-Brabant rukken via de snelweg A2 op richting het RIVM. Volgens een woordvoerder van de Limburgse tak van Farmers Defence Force reden ze rond 11.45 uur op de rondweg rond Den Bosch, met een snelheid van zo’n 60 kilometer per uur. Achter de boeren is een lange file ontstaan.

Om 10.00 uur vertrok de Limburgse delegatie uit Nederweert. Onderweg sloten ook Brabantse boeren zich bij het gezelschap aan, aldus de woordvoerder. Volgens de woordvoerder „kruipen de boeren als mieren op een hoop” over de Nederlandse snelwegen naar Bilhoven.

Rond 16.00 of 17.00 uur willen de boeren beginnen aan de reis vanuit Bilthoven terug naar het zuiden.

Rijkswaterstaat raadt andere weggebruikers aan om verkeersinformatie in de gaten te houden en hun snelheid aan te passen als dat nodig is.

Rijschool: bekeur alleen voorste boer

Boeren die woensdag uit protest langzaam rijden op de snelweg doen er goed aan dit in colonne te doen. Dan zou de politie alleen de voorste langzaam rijdende automobilist kunnen bekeuren. Dit zegt de Zwolse rijschoolhoudster Pauline Goedhart van rijschool NXXT in reactie op de bekeuringen die de politie bij Zwolle uitdeelde voor gevaarlijk rijgedrag.

„Op de snelweg geldt geen minimumsnelheid, maar dien je je aan te passen aan de snelheid van de overige weggebruikers”, zegt de Zwolse rij-instructrice. „Boeren zouden in colonne kunnen rijden en de boete van de voorste rijder met elkaar kunnen delen en tegen de politie zeggen dat ze zich als achteropkomend verkeer aanpassen aan het overige verkeer.”

Weggebruikers niet blij

Op Twitter regent het klachten naar aanleiding van het bericht van Rijkswaterstaat. Waar één stelt dat de rijbewijzen van de boeren moeten worden afgepakt, meent een ander dat de boeren naar Den Haag moeten om daar de boel te ontregelen: „Die maken de beslissingen.”

Boer uit Halle mag op de tractor door Utrecht

Een boer uit het Achterhoekse Halle rijdt woensdag vermoedelijk als enige actievoerder op een tractor door de provincie Utrecht, onderweg naar de boerenactie in De Bilt. De veiligheidsregio Utrecht heeft voor deze ene tractorrit toestemming gegeven, omdat de trekker als „decorstuk” naast het podium van de actievoerders op de Biltse Rading zal worden geparkeerd.

In de hele provincie Utrecht geldt woensdag een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dat is dinsdag afgekondigd, omdat werd opgeroepen met honderden trekkers naar de demonstratie in De Bilt te komen.

Met de boer uit Halle zijn volgens een woordvoerster van de veiligheidsregio speciale afspraken gemaakt. Hij heeft zijn tractor opgesierd met vlaggen en een bord van Farmers Defence Force (FDF), de boerenactiegroep die de demonstratie heeft georganiseerd. Daarom beschouwt de politie deze tractor als een „showtrekker.”

De Achterhoekse actievoerder is al aangekomen. Zijn tocht voerde over lokale wegen.