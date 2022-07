Doodgeschoten Shinzo Abe zag groeiende macht China en wilde eind maken aan Japans pacifisme

Premium Columns

Nergens in de wereld vergrijzing zo’n groot probleem als in Japan

In Japan is deze week Plan 75 uitgekomen, een film die kijkers schokt en laat nadenken over het grote probleem rondom de vergrijzing. Regisseur Chie Hayakawa spiegelt de kijker een Japan voor waarin mensen van 75 jaar en ouder zich via een overheidsprogramma kunnen inschrijven voor euthanasie.