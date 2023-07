Premium Het beste van De Telegraaf

’Steekt ons dat de man op de vrouwenafdeling werkt’ Personeel PI Zwolle woest: therapeut veroordeeld in stalkingszaak, maar nog steeds in dienst

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

De PI in Zwolle, waar de veroordeelde man nog werkzaam is. Ⓒ ANP/HH

ZWOLLE - Een therapeut van de Penitentiaire Inrichtingen in Zwolle is ondanks een recente veroordeling in een strafzaak nog steeds aan het werk. Dit tot grote ergernis van personeelsleden van de gevangenis, die het onbegrijpelijk vinden dat de man niet al meteen na zijn aanhouding werd geschorst.