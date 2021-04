Ollongren geïnformeerd over opduiken Omtzigt in gespreksverslag Rutte

Zo melden de nieuwe verkenners dat oud-verkenner Kajsa Ollongren daar woensdagavond over is geïnformeerd.

Omtzigt

De Kamer debatteert donderdag over het ontspoorde verkenningsproces voor een nieuw kabinet, waarbij Rutte in gesprek met de oude verkenners Ollongren en Annemarie Jorritsma zou hebben gesproken over Omtzigt. „Je moet wat met Omtzigt: minister maken”, staat in de aantekeningen van Ruttes gesprek. Hij had vorige week nog ontkend het over Omtzigt te hebben gehad. Ook de oude verkenners stelden in een brief aan de Kamer dat geen enkele lijsttrekker het over het CDA-Kamerlid had gehad.

Rutte houdt bron geheim

Tijdens het debat blijkt dat Rutte donderdagochtend om half 8, nog voordat de lijsttrekkers langs mochten komen om de aantekeningen van hun gesprek in te zien, ’via via’ al heeft gehoord dat het bij zijn gesprek wel degelijk over Omtzigt is gegaan. De Kamer wil weten van wie hij dat heeft gehoord, maar Rutte wil zijn bron niet prijsgeven.

De nieuwe verkenners melden niet wie Rutte heeft ingeseind. Ze noteren wel dat zij er woensdagavond achterkwamen dat de VVD-leider het wel degelijk over Omtzigt had gehad. Omdat de oude verkenners in hun brief wat anders hadden opgeschreven, namen Van Ark en Koolmees contact met hen op. D66-verkenner Ollongren werd ’woensdagavond laat’ geïnformeerd, VVD-verkenner Jorritsma was ’op dat moment onbereikbaar’.