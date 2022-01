Senioren krijgen per ongeluk spacecake tijdens avondje kaarten in buurthuis

Het had een doodgewoon avondje kaarten moeten worden in een buurthuis in de staat South Dakota. Maar volgens Fox News kreeg de sheriff van de county op 4 januari meerdere meldingen van „voedselvergiftiging” uit het bonhomme community centre. Na onderzoek van de politie bleek al vlug dat de mensen „allemaal onder invloed waren van THC van een partij brownies.”

De vrouw die de brownies had meegebracht kon de volgende dag op een bezoekje van de politie rekenen. Het bleek dat haar zoon de brownies had gebakken, en dat zij niet wist dat er een grote hoeveelheid THC inzat. De zoon van de vrouw, een 43-jarige leraar, is opgepakt op verdenking van het bezitten van verboden middelen. Volgens The New York Post zal hij op 25 januari voor de rechter moeten verschijnen en riskeert hij een gevangenisstraf van vijf jaar.

Geen van de senioren heeft blijvende schade opgelopen door het eten van de brownies. De overgebleven brownies zijn door de politie in beslag genomen.