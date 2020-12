Twee kinderen onthoofd, vader aangehouden

De hulpdiensten waren afgekomen op een melding van een gaslek, maar bij aankomst bij de woning troffen medewerkers van de brandweer twee overleden kinderen aan. De slachtoffers, een 12-jarige jongen en een 13-jarig meisje, waren ’op brute wijze onthoofd’. Dat meldt Mirror.

De lichamen van de kinderen lagen in verschillende slaapkamers. Het is niet duidelijk hoe lang ze al dood waren. Beide ouders waren aanwezig in de woning en zijn op het politiebureau verhoord. De vader van de kinderen is aangehouden.

Naast de twee slachtoffers waren er nog twee kinderen aanwezig. Zij worden ondergebracht bij gastgezinnen.