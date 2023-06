Geliefden troggelen man 165.000 euro af met in scène gezette gijzeling drugsmaffia

De man (43) van het stel kwam met het slachtoffer in contact na een deal op Marktplaats. Hij wist dat de man graag een vriendin wilde en besloot volgens het Openbaar Ministerie (OM) daarom ’als een ware Doctor Love’ zijn eigen vriendin aan hem te koppelen. De vrouw, woonachtig in Groningen, bracht het slachtoffer in Zuid-Holland het hoofd op hol, en die trapte er met open ogen in.

Nadat het slachtoffer had onthuld dat hij veel geld in huis had, was het weer tijd voor de man van het stel om in actie te komen. Die wachtte in de buurt in zijn auto, totdat zijn vriendin het sein gaf dat de kust veilig was. Toen het slachtoffer van huis was, werd de hele woning doorzocht en 60.000 euro meegenomen.

Het slachtoffer begreep volgens het OM wel dat zijn nieuwe vlam en de koppelaar er iets mee te maken hadden, maar opnieuw werd hij om de tuin geleid. Dit keer wisten verdachten hem zover te krijgen dat hij 70.000 euro zou investeren, zogenaamd in vastgoed, met het vooruitzicht dat hij dan zijn 60.000 euro ook weer zou terugkrijgen. Maar inmiddels stond de teller wel al op 130.000 euro die hij kwijt was.

Rolkoffers vol wit poeder

Kort erna stond de man weer op de stoep, nu met een paar rolkoffers vol wit poeder. Niet minder dan 65 kilo aan cocaïne, werd het slachtoffer verzekerd. Ze waren van de Colombiaanse drugsmaffia, zei de verdachte. Het slachtoffers moest de koffers bewaren en de Colombianen zouden die ook op afstand kunnen volgen. Doodsbang en om te zorgen dat de man zou vertrekken met zijn koffers, betaalde het slachtoffer weer 35.000 euro.

Het oplichtersduo voerde de druk nog wat verder op en zette volgens het OM zelfs een gijzeling in scène. Het slachtoffer werd gebeld via een videoverbinding en zag de man vastgebonden op een stoel zitten, met naast hem twee personen met bivakmutsen, een machete en een pistool. Opnieuw moest hij gaan betalen, maar dit keer belde hij de politie die een einde maakte aan de oplichting.

Na onderzoek van de politie bleek voor 80.000 euro van het afhandig gemaakte geld goud gekocht, wat door de politie in beslag werd genomen.

„De verdachten zijn doortrapt en geraffineerd te werk gegaan”, zei de officier van justitie tegen de rechtbank. „Ze wisten wat de zwakke plek van het slachtoffer was en hebben bewust misbruik gemaakt van zijn goedgelovigheid. Je vraagt je af waar dit zou zijn geëindigd.”

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de man 36 maanden gevangenisstraf en tegen de vrouw 32 maanden. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.