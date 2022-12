Premium Het beste van De Telegraaf

Zedenteam politie onderzoekt verbanden Is de beruchte fietsende serieaanrander weer actief in Alkmaar?

Door Martijn Gijsbertsen Kopieer naar clipboard

Een van de locaties waar de serieaanrander eerder heeft toegeslagen. Ⓒ Archieffoto Erna Faust

ALKMAAR - Is de beruchte Alkmaarse serieaanrander weer actief? Of berust het op puur toeval dat binnen een maand vier vrouwen in de stad tegen hun zin zijn betast door een onbekende man op een fiets, die nagenoeg dezelfde werkwijze hanteert?