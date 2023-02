Premium Het beste van De Telegraaf

Vergroening wegvervoer is opsteker voor Nederlandse industrie Opmars elektrische bus en vrachtwagen: ’gigantische uitdaging’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Ook bij VDL, Europees marktleider in elektrische lijnbussen, ontploffen de orderboeken. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Europese doelstellingen om personen- en vrachtvervoer over de weg te vergroenen, zijn een flinke opsteker voor de Nederlandse industrie. Met Ebusco, VDL, DAF Trucks en de productielocatie van Scania in Zwolle is Nederland een grote leverancier van bussen en vrachtwagens. EU-lidstaten zullen echter nog bergen werk moeten verzetten.