Twee vrouwen gewond na steekpartij in huis: man opgepakt

De politie kreeg om 21.00 uur een melding van een steekincident in een woning aan de Dorpsstraat in Bakel. Er bleek een conflict te zijn geweest in het huis. „Twee vrouwen liepen daarbij steekwonden aan hun armen op. In de woning arresteerden we een man. Hij is meegenomen naar het bureau.”

De beide vrouwen zijn naar een huisartsenpost gebracht om behandeld te worden. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht.