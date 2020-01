’We moeten over het coronavirus niet te paniekerig doen’

De markt waar een van de slachtoffers van het coronavirus zijn voedsel had gekocht, is afgesloten en wordt door beveiligers met een masker voor de mond bewaakt. Ⓒ AFP

Wuhan - Een nieuw longklachten veroorzakend coronavirus is opgedoken in de Zuid-Chinese stad Wuhan en heeft inmiddels twee doden geëist en 59 mensen besmet. Vijf vragen aan hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Rotterdamse Erasmus MC, die betrokken is bij het internationale onderzoek naar dit nieuwe coronavirus.