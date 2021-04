NS start normale dienstregeling weer op: ’Halfverwege juni op 98%’

„We willen niets liever dan Nederland bereikbaar houden en reizigers naar hun plek van bestemming brengen”, zegt Marjan Rintel, president-directeur van NS. „Met de op handen zijnde versoepelingen in de coronaregels en het door het kabinet gepresenteerde Openingsplan in de hand, bereiden wij ons stap voor stap voor op een normale dienstregeling. Zodat op het moment dat Nederland de trein weer neemt, NS haar met open armen kan ontvangen. Op dit moment rijden we nog 90% van de treinen voor 35% van het gebruikelijk aantal reizigers.”

NS begint op trajecten waar de meeste reizigers worden verwacht. Vanaf 3 mei rijdt er weer vier keer per uur een Intercity tussen Rotterdam en Utrecht en rijden er weer meer Sprinters op het traject Uitgeest – Amsterdam – Utrecht – Veenendaal Centrum. Vanaf 24 mei zal ook de IC direct tussen Amsterdam en Rotterdam weer vier/vijf keer per uur rijden en rijden er ook tussen Den Haag en Utrecht weer vier Intercity’s en tussen Utrecht en Amersfoort zes Intercity’s per uur.

De spoorvervoerder gaat ervan uit het uitgaansleven over een paar weken nog niet is losgebarst. „Vanaf 14 juni rijden weer alle treinen, met uitzondering van het nachtnet bedoeld voor het uitgaansleven en extra forensentreinen bedoeld voor de spits. Op dat moment reizen er namelijk nog relatief weinig mensen”, meldt een woordvoerder. „Als reizigersaantallen verder doorgroeien en er weer een nachtleven is, zullen we op een later moment de stap zetten naar een 100%-dienstregeling. Het reguliere nachtnet, inclusief de verbinding naar Schiphol, is NS overigens altijd blijven rijden.”

Aanmelden via de app

Sommige treinen zijn op dit moment korter dan gebruikelijk. „Dat gebeurt omdat de lage reizigersaantallen dat toelaten. Treinen worden waar nodig en waar dat kan weer iets langer”, aldus de zegsman. „Zo willen we ervoor zorgen dat elke reiziger in deze tijd op een zitplaats in de trein kan rekenen. Het zal wel steeds vaker voorkomen dat reizigers naast elkaar komen te zitten. We snappen dat het wennen is.”

Reizigers die vooraf meer inzicht willen in drukte in de trein, kunnen hun reis vooraf aanmelden via de Treinwijzer in de NS-app. Reizigers ontvangen dan ook een melding als hun reis te druk lijkt te worden.

De voorziene uitbreding van de dienstregeling komt op het moment dat reizigersvereniging Rover klaagde over te volle treinen. „Wij ontvingen deze maand tot nu toe ruim 200 meldingen over volle treinen, nu al 30% meer dan in de complete maand maart. Vrijwel alle meldingen hebben betrekking op NS”, zegt directeur Freek Bos.

Veel reizigers melden bij Rover dat zij geen anderhalve meter afstand kunnen houden in het openbaar vervoer en zich daarom onveilig voelen. „Veel mensen beseffen niet dat alle zitplaatsen in het OV gebruikt mogen worden, ook als er dan geen afstand kan worden gehouden”, concludeert Bos. „Deze uitzonderingsregel in het OV is echter geen vrijbrief voor NS om korte treinen in te zetten, wij verwachten van de vervoersbedrijven dat zij alles op alles zetten om de reiziger zoveel mogelijk ruimte te bieden.”