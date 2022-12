Primeur voor Israëlische president met bezoek aan Bahrein

President Isaac Herzog is zondag gearriveerd in Manama, de hoofdstad van de eilandstaat in de Perzische Golf. Hij zal tijdens zijn bezoek zowel de koning van Bahrein ontmoeten als de kroonprins, die tevens premier is. In februari reisde Naftali Bennett al als eerste Israëlische premier naar Bahrein om een defensie-afspraak met het land te ondertekenen.

Herzog reist daarna door naar de Verenigde Arabische Emiraten, een land dat net als Bahrein en Marokko de relatie met Israël normaliseerde in 2020. Die alliantie wordt gezien als een poging om de invloed van Iran in de Golfregio terug te dringen. De meeste landen in het Midden-Oosten zijn tegen de normalisatie van banden met Israël vanwege de voortdurende spanningen met de Palestijnen.