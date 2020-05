Twitter noemt decreet Trump bedreiging vrijheid van meningsuiting

„Dit presidentiële decreet is reactionair en gepolitiseerd”, aldus Twitter in een tweet. „De communicatiewet beschermt innovatie en vrijheid van meningsuiting en is gestoeld op onze democratische waarden. Pogingen om dit uit te hollen zijn een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting en de internetvrijheid.”

Trump richt zijn woede de afgelopen dagen vaak op Twitter en andere sociale media. Twitter zette een waarschuwing bij een tweet van de president. Het bericht zou mogelijk onwaarheden bevatten. Trump was hier niet van gediend en zei dat hij en andere Republikeinen worden gecensureerd.

