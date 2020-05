Haagse tieners gepakt voor in elkaar slaan man (53)

De Rijswijker liep op woensdag 25 maart samen met zijn vriendin bij de Romeinenbrug aan de Laan van Wateringseveld in Den Haag, toen een groep hangjongeren de weg blokkeerde. Nadat de man had gevraagd of de jongeren ruimte wilden maken, zodat ze hun pad konden vervolgen, sloeg bij een van hen de vlam in de pan.

De man viel na duw- en trekwerk op de grond, waarna hij van meerdere jongens rake klappen en schoppen tegen zijn lichaam moest incasseren. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Direct na het incident circuleerde er een filmpje op sociale media: een omstander had vanaf een afstand beelden gemaakt van de gruwelijke mishandeling.

Getuigen geven doorslag

Volgens een politiewoordvoerder hebben een getuigenoproep alsmede alerte buurtbewoners ‘een belangrijke bijdrage geleverd aan de oplossing van de zaak’. De verdachten zijn in hun woning aangehouden op verdenking van openlijk geweld.