Sinterklaasvreugde na jarenlange ’racisme’-discussie verder onder druk door QR-codes Zwarte Piet vrijwel nergens welkom: ’Wij hebben dit jaar helaas ook de roetveegpiet’

Door onze verslaggevers

Ⓒ ANP

Sinterklaasje kom maar binnen... en laat Zwarte Piet maar buiten staan. Komend weekend vindt de landelijke intocht van Sinterklaas plaats, en ook in veel steden of dorpen wordt een lokale intocht georganiseerd. Vrijwel nergens blijkt Zwarte Piet nog welkom en voor veel intochten is een coronabewijs nodig.