Tips: zo kom je plaknacht door

Amsterdam - Met de eerste warme dagen voor de boeg maakt men zich op voor een reeks (plak)nachten, want: bij een recordwarme dag past een recordwarme nacht. De nachtelijke temperaturen in huis kunnen al snel oplopen tot zo’n 25 graden, wat ’bijzonder warm’ is. Maar hoe kom je zo’n warme nacht nou eigenlijk door? „Pak vooral geen koude douche voor het slapen”, adviseert slaapexpert Talja Lambert.