Natuurlijk zijn de rekenmeesters van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) niet dom. Aan de hand van het IMF hebben veel landen economische problemen succesvol aangepakt. Maar het recente advies van het IMF aan Nederland slaat de plank volledig mis.

Volgens het IMF hebben Nederlandse huishoudens te grote schulden, met name in de vorm van hypotheken. En dus wil het IMF de aftrek van hypotheekrente snel verder inperken en de hoogte van een hypotheek beperken tot maximaal 90% van de woning. De resterende 10% moet de huizenkoper zelf inleggen.

Deze ideeën gaan veel te ver. Het IMF vergeet gemakshalve dat er al tal van beperkende maatregelen zijn genomen rond de hypotheken. De fiscale aftrekbaarheid wordt al stap voor stap ingeperkt, nieuwe hypotheken moeten voor de helft worden afgelost en de maximale hypotheek gaat naar 100% van de waarde van de woning.

Nog meer ingrepen leiden er alleen maar toe dat huishoudens nóg meer geld steken in de woning; dat is onnodig, want Nederlanders sparen al fors en steken (verplicht) al miljarden in pensioenfondsen. Nog meer geld in de eigen woning zorgt voor minder besteedbaar inkomen. Op papier is een gezin dan steenrijk, maar er is nauwelijks geld om de bakker te betalen. Het advies van het IMF is er een om vooral te negeren.