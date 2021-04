Mysterieuze verdwijning van honden opgelost: alligator at ze op

Het was voor sommige hondeneigenaren jarenlang een mysterie: hoe verdween hun viervoeter toch ineens? Vijf honden zijn in ieder geval te linken aan een afgeschoten alligator die donderdag is ’leeggehaald’ in Charleston in het zuiden van Amerika. In de maag van het beest werden ook nog een kogel, bougie en meerdere schildpadden aangetroffen.

Een van de baasjes is al op de hoogte gesteld via een nummer dat nog te bellen was via de tags. „De eigenaar zei dat hij in de omgeving had gejaagd, 24 jaar geleden, en deze waren van zijn geliefde honden”, meldt vleesverwerker Cordray’s op sociale media. Specialisten van dat Amerikaanse bedrijf kregen afgelopen week de taak om het enorme reptiel van meer dan tweehonderd kilo zwaar te conserveren en stuitten op de vondst. „Die honden zijn opgegeten, dat is zeker.”

Edisto-rivier

De alligator is op ’privéterrein’ afgeschoten door een jager en zou in de Edisto-rivier hebben geleefd. De leeftijd van het beest wordt geschat op 50 tot 70 jaar oud. Op sociale media reageren Amerikanen verbaasd dat zulke ’roofzuchtige’ dieren ’op de loer liggen in onze wateren’. „Hier in de kustgebieden raken veel honden kwijt door alligators”, reageert een man.