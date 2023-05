Toch vangrail op plek waar Sanne en Hebe verongelukten

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) schrijft in antwoord op Kamervragen van de Groep Van Haga dat in de avond en nacht van woensdag op donderdag de vangrail wordt geplaatst. Er waren in deze nacht daar al werkzaamheden gepland.

Vorige week was er nog een oproep burgemeester en wethouders van Den Bosch om een vangrail op deze plek te plaatsen. Sinds het ongeval van Sanne en Hebe in oktober zijn er meerdere (niet-dodelijke) ongevallen op het knooppunt Empel gebeurd.

Uit een analyse van Rijkswaterstaat blijkt volgens Harbers dat de infrastructuur een rol heeft gespeeld bij de ernst van de afloop” van het ongeval van Sanne en Hebe. Daarna zijn de vier verbindingsbogen van het knooppunt onderzocht.

„Op basis hiervan is besloten om verbetermaatregelen in alle vier de verbindingsbogen van het knooppunt Empel uit te voeren zodat de veiligheidsrisico’s sterk worden verminderd. Het gaat dan onder andere om het plaatsen van geleiderails, het aanbrengen van reflectoren en het aanbrengen van beplanting voor een betere detectie van de bocht”, schrijft Harbers.

De 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne kwamen in oktober 2022 om het leven door een noodlottig ongeval. Dagenlang hield de vermissing van het tweetal Nederland in zijn greep. Het duo verdween op maandag 17 oktober nadat Sanne het meervoudig gehandicapt meisje had opgehaald van een orthopedagogisch dagcentrum in Raamsdonksveer. Twee dagen lang ontbrak ieder spoor van hen. De politie stuurde een Amber Alert uit. Twee dagen later werden Sanne en Hebe gevonden bij knooppunt Empel (A59/A2).

Na het ongeval brak de discussie los of er een vangril geplaatst moest worden. Aanvankelijk werd gezegd dat dit niet nodig was.