Geschokte reacties: ’Carlo, je had nog een heel leven voor je’

,,Wat bezielt iemand om jou van het leven te beroven? Je had nog een heel leven voor je”, vraagt iemand zich af in een van de condoleances. ,,Ik ken je als een rustige en sympathieke collega en altijd in voor een geintje. Ik zal je zo blijven herinneren.”

Carlo (27) was op vakantie in Mallorca, toen hij samen met vier vrienden zonder aanleiding werd aangevallen door negen landgenoten op de boulevard bij Playa de Palma. De relschoppers takelden de man uit Waddinxveen het ergst toe: hij werd geslagen en toen hij op de grond lag geschopt tegen het hoofd. Na dagen in het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen.

Daags na zijn overleden reageren mensen geschokt op het overlijden van Carlo. Het bedrijf in Alphen aan den Rijn waar hij werkt laat op Facebook weten dat met verslagenheid is kennisgenomen van diens overlijden. „Carlo is in zijn vakantie slachtoffer geworden van zinloos geweld en op 27-jarige leeftijd uit het leven gerukt.”

Anderen vragen zich af wat de daders bezielde. ,,Zomaar, waarom? Zo’n goeie, lieve jongen. Uit het leven geslagen, het verdriet niet te begrijpen”, schrijft iemand.

Een verdrietige collega schrijft op Memori.nl: „Carlootje, riep ik altijd als ik bij je kwam in het magazijn of jij aan mijn bureau. Wat bezielt iemand om jou van het leven te beroven? Je had nog een heel leven voor je. Ik ken je als een rustige en sympathieke collega en altijd in voor een geintje. Ik zal je zo blijven herinneren. Ik zal je missen, vriend!”

Bij de vechtpartij raakten vier vrienden van Carlo gewond. Een van de vermeende daders werd opgepakt, acht anderen zijn snel naar Nederland gevlogen. De Spaanse politie gaat vandaag of morgen vragen om de arrestatie en uitlevering van deze jongens.