Louche dierenhouders in Hardenberg? Twee keer in korte tijd lading verwaarloosde hondjes aangetroffen

Dit meldt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) woensdag. Het zou gaan 31 Shih Tzu’s en tien Pomerianen. De eigenares wordt verdacht van ernstige verwaarlozing. De viervoeters zijn in beslag genomen en ondergebracht op een geheime opvanglocatie. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

Wat de situatie extra opmerkelijk maakt, is dat vorige maand óók in Hardenberg maar op een ander adres een gelijkwaardige situatie werd aangetroffen. Ruim 75 verwaarloosde honden werden eind oktober weggehaald uit een woning in wederom opgestapelde reisbenches en krappe hokken. Een gedeelte van de beesten liep los rond.

Ook hier ging het om verschillende honden: Shih Tzu’s, Poedels, Maltezers, Yorkshire Terriërs en Chihuahua’s. De eigenaar kreeg een proces-verbaal en alle honden zijn in beslag genomen. Het OM beslist over de afdoening van de zaak, meldt de LID.

144

In korte tijd twee inbeslagnames van verwaarloosde hondjes in dezelfde gemeente, is nogal opvallend, aldus de inspectiedienst. Mensen worden opgeroepen om contact op te nemen met Meldpunt 144 als zij vermoeden dat er nog meer van deze situaties in de regio afspelen.