Geweeklaag over structurele ongelijkheid wuift hij resoluut weg Ongeschoolde Cor Bronk heeft kapitalen vergaard: ’Ik ben lelijk en redde het ook’

Door Roy Klopper

Ondernemer Cor Bronk en dochter Brigitte die zijn reddende engel werd. Ⓒ Hielco Kuipers

LEIDEN - Op zijn elfde ging Cor Bronk (68) kortstondig naar de eerste klas van de lagere school. Luttele maanden later overleed zijn vader en moest de kost worden verdiend. Inmiddels heeft de Leidenaar kapitalen vergaard. Geweeklaag over structurele ongelijkheid in ons land wuift hij resoluut weg: „Ik ben niet eens voor een cent geboren, maar heb het gered met hard werken.”