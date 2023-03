Franse politie gebruikt traangas en waterkanonnen tegen betogers

Het plein ligt in de buurt van de Franse Tweede Kamer, waar premier Élisabeth Borne donderdagmiddag aankondigde een grondwetsartikel te gebruiken om de pensioenhervormingen door te drukken. Het parlement wordt daarmee buitenspel gezet. Critici vinden het desbetreffende artikel, dat in de Franse geschiedenis honderd keer is ingezet, ondemocratisch.

Franse media berichtten over onrust in verscheidene steden, waaronder Lyon, Marseille, Toulouse en Dijon. In Lille belandden twee betogers met verwondingen in het ziekenhuis. In Rennes moesten bushokjes en een makelaarskantoor het ontgelden.

Sinds januari worden in Frankrijk demonstraties gehouden tegen de pensioenplannen, bestaande uit onder meer de verhoging van de minimale pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De landelijke actiedagen, met onder meer stakingen in het openbaar vervoer, trokken miljoenen deelnemers.