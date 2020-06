Politieke kift om parlementaire ondervraging

De hele Tweede Kamer stemde dinsdag in met een plan van GL-Kamerlid Snels om een parlementaire ondervraging te doen over de toeslagenaffaire. Daarmee moet naar boven komen hoe het kon dat duizenden ouders door de fiscus onterecht als toeslagfraudeurs werden bestempeld.

Rol kopstukken onder de loep

Die ondervraging ligt politiek gevoelig, omdat de rol van kopstukken van de PvdA en de VVD dan onder de loep komt te liggen. Zo had PvdA-lijsttrekker Asscher in het vorige kabinet als minister van Sociale Zaken te maken met de toeslagenaffaire, VVD’er Wiebes voerde toen dat beleid als staatssecretaris van Financiën uit. En ook premier Rutte komt mogelijk in beeld: hij was voorzitter van de speciale commissie waarin de keiharde fraudeaanpak werd uitgedacht.

Kamlerlid Bart Snels Ⓒ Hollandse Hoogte

GroenLinks-Kamerlid Snels was er deze week dan ook als de kippen bij om het proces op te starten. Hij wil wel het voortouw nemen bij de voorbereiding van de ondervraging, opperde hij. Dat schiet bij PvdA-Kamerlid Nijboer in het verkeerde keelgat. Hij vindt de GL’er niet onafhankelijk: „Een voortrekkersrol van Snels zie ik niet zitten. Hij heeft zijn oordelen al geveld.” Vanuit de VVD kwam het voorstel om eerst eens een goede aanpak op papier te zetten, voordat de ondervraging echt opgezet wordt.

In een toelichting beticht Nijboer zijn GL-collega van ’een politiek spelletje bedrijven’, iets wat hij niet vindt passen bij een parlementaire ondervraging. „Ik vond zijn optreden onder de maat”, recenseert de PvdA’er nog. Snels zegt in een reactie te hopen dat Nijboer nog ’in de meewerk-stand’ schiet.

Vertragen

In de rest van de Kamer wordt het protest van VVD en PvdA vooral gezien als middel om de parlementaire ondervraging te vertragen. „De eerste scherpslijperij om de motie van Snels dood te maken”, noemt SP-Kamerlid Leijten het optreden van Nijboer en zijn VVD-collega Lodders.

VVD en PvdA ontkennen te vertragen en tegen te werken omdat de ondervraging politiek gevoelig zou liggen. VVD’er Lodders stelt dat haar partij in eerste instantie tegen de ondervraging was, omdat ze bang was dat die het onderzoek van het Openbaar Ministerie in de affaire zou doorkruisen. Het OM is in actie gekomen nadat het ministerie van Financiën aangifte heeft gedaan tegen de eigen Belastingdienst om mogelijke ambtsmisdrijven die zijn gepleegd in de toeslagenaffaire. Na een aanpassing van de motie op dat punt, kon de VVD zich alsnog in de ondervraging vinden, zegt Lodders.

PvdA’er Nijboer zegt de ondervraging geen geschikt middel te vinden voor de toeslagenaffaire. Omdat die het strafrechtelijk onderzoek in de weg zou kunnen zitten, maar ook omdat in tegenstelling tot een parlementaire enquête de ondervraging geen mogelijkheid biedt om documenten te vorderen. Waarom zijn partij dan toch voor stemde? Nijboer: „Als de hele Kamer het wil, gaan wij niet blokkeren.”