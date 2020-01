Boze boeren met tractor de straat op in Duitsland

Zo reden boze boeren van vier kanten naar de stad Dresden waardoor daar het verkeer volgens lokale media volledig tot stilstand kwam. Volgens de politie waren alleen in en rond Dresden zo’n duizend tractoren op de weg. De boeren protesteren tegen nieuwe regels voor mest en voor wat zij noemen een eerlijke prijs voor hun producten.

Andere demonstraties zijn in Berlijn en de deelstaten Beieren, Nedersaksen, Baden-Württemberg en Hessen. De grootste protestbijeenkomst is in Neurenberg waar 5000 boeren met hun voertuigen worden verwacht.