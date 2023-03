Premium Het beste van De Telegraaf

Tientallen organisaties in oosten van het land raken gefrustreerd door brij van regels Stikstofregels dreigen paasvuur te doven: ’Over vijf jaar moet ik nog zien of het doorgaat’

Door Edwin Rensen

Gert Tessemaker: „De vuren zorgen voor veel saamhorigheid omdat jong en oud erbij aanwezig zijn.” Ⓒ Robert Hoetink

De stikstofcrisis raakt ook de paasvuren in het oosten van het land. Het indienen van een aanvraag is voor veel organisatoren hogere wiskunde geworden. Net als bij de boeren is de rekentool van Aerius bepalend. Het platteland is op zijn zachtst gezegd bezorgd. „Het wordt steeds moeilijker gemaakt om tradities in ere te houden.”