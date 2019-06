VVD de weg kwijt

Cora van Nieuwenhuizen wil dat de VVD gaat onderzoeken hoe elektrische auto’s in de toekomst belast kunnen worden. Ⓒ ANP

Den Haag - Autorijdend Nederland is in verwarring gebracht door de suggestie van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat zijn partij in de toekomst nadenkt over de invoering van rekeningrijden.