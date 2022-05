Nog een dode gevonden in vrijdagnacht uitgebrande woning Amsterdam

De brand in het gebouw ontstond rond 04.00 uur op de bovenste etage. Ⓒ Inter Visual Studio

AMSTERDAM - In een woning aan de Hoek van Hollandstraat in Amsterdam Nieuw-West is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het gaat om hetzelfde appartementencomplex waar in de nacht van donderdag op vrijdag een brand uitbrak, waarbij een 33-jarige bewoner van het pand om het leven kwam. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het nog „te vroeg is” om te zeggen of er een verband is tussen de brand en het nu aangetroffen lichaam.