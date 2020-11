Minder patiënten op Spoedeisende Hulp bij lockdown

In de acht weken van 16 maart tot en met 10 mei dit jaar werden er in totaal zo’n 36.000 slachtoffers met ernstig letsel behandeld op de SEH’s en dat waren er 14.000 minder dan de 50.000 in dezelfde periode van 2019. Dat blijkt uit cijfers van VeiligheidNL op basis van data uit het Letsel Informatie Systeem van twaalf ziekenhuizen - zoals het Amsterdam UMC, en het Radboud UMC – die representatief voor ons land zijn. „Onze focus bij de analyse was om inzicht te krijgen in de invloed die de Covid-19-maatregelen op het aantal ernstig verkeersgewonden op de SEH heeft. Tijdens de lockdown was die onder slachtoffers van een auto-ongeval het sterkst met een afname van 48%”, zegt onderzoeksmanager Birgitte Blatter. „Opmerkelijk is dat sporters nog hoger scoren. Op zich allemaal verklaarbaar omdat er minder verkeer was en er niet in clubverband gesport werd.”