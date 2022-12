VS bezorgd over Chinese ’provocatie’ met vliegtuigen bij Taiwan

Kopieer naar clipboard

De vlag van Taiwan wordt gehesen Ⓒ REUTERS

WASHINGTON - De Verenigde Staten noemen een grote actie van de Chinese luchtmacht met straaljagers en drones in de buurt van Taiwan „provocerend” en „destabiliserend.” In een verklaring benadrukt de veiligheidsraad van het Witte Huis dat de VS Taiwan zullen blijven steunen in het „onderhouden van zijn zelfverdediging.”