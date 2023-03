Premium Het beste van De Telegraaf

Partij vreest oorwassing bij Statenverkiezingen Gaat het CDA de weg omhoog nog vinden?

Door Inge Lengton Kopieer naar clipboard

Waar is Wopke? Hij kiest – gelet op het naderend onheil – bewust de luwte, zo blijkt. Ⓒ ANP/HH

Het CDA krijgt, zo vrezen christendemocraten, bij de Statenverkiezingen een optater van jewelste. Daarmee zou de partij afstevenen op de zoveelste electorale nederlaag op rij. Dat er een nieuwe afstraffing volgt, hebben partijkopstukken eigenlijk al geaccepteerd. Ze geloven nog wel dat de partij kan terugveren. Dat is broodnodig, schetst een kabinetslid: „Want we staren in de electorale afgrond.”