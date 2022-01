Vrouw gearresteerd nadat ze dochtertje in berenverblijf laat vallen

Een beveiligingscamera heeft het moment gefilmd waarop de vrouw haar dochtertje over de reling van het berenverblijf hangt. Als de moeder het meisje laat vallen, komt ze vlak voor een bruine beer terecht. De beer stormt naar het kind toe, maar snuffelt alleen even kort aan het meisje. Medewerkers van de dierentuin leiden de beer uiteindelijk af en gaan het verblijf in om het meisje te redden.

Het meisje raakte lichtgewond door de val en herstelt nu in het ziekenhuis. „Ze is in shock en liep enkele bulten en blauwe plekken op”, aldus een woordvoerder van de dierentuin. „Het is momenteel onduidelijk wat het motief van de moeder was.”

Bekijk hieronder de beelden van de beveiliginscamera.