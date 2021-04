Té hygiënisch kan ook: maakt ontsmettingswoede ons immuunsysteem kapot?

Ⓒ ANP / HH

Een team van internationale wetenschappers vreest dat excessief gebruik van ontsmettingsmiddel en alcoholgels ons eigen immuunsysteem ondergraaft. Door de coronacrisis leven we in een steeds sterielere omgeving en dat verzwakt onze eigen immuniteit, klinkt het. Met alle gevolgen van die. Moeten we juist iets minder hygiënisch worden?