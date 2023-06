Oud-president Trump: aangeklaagd om thuis opgeslagen geheime documenten

Trumps advocaat Jim Trusty bevestigde berichten uit de Amerikaanse media dat er in ieder geval zeven strafbare feiten in de aanklacht worden genoemd. Tegen CNN zei hij dat enkele punten voortkomen uit The Espionage Act, een wet die gaat over spionage.

Verder zou het gaan om het vernietigen van bewijs, belemmering van de rechtsgang, samenzwering en het geven van valse verklaringen. Trusty zei dat hij de aanklacht nog niet gezien had, maar een e-mail had gekregen van het ministerie van Justitie waarin dit werd omschreven. Justitie heeft nog niet gereageerd.

Trump moet zich dinsdag melden bij de federale rechtbank in Miami. De zaak speelt daar omdat de vermeende misdaden plaatsvonden in Mar-a-Lago, Trumps landgoed in Florida. Trump wordt om drie uur lokale tijd verwacht. Justitie heeft al aangekondigd extra veiligheidsmaatregelen te nemen rond de rechtbank.

„Ik ben onschuldig. Ik heb niets verkeerd gedaan”, zo reageerde een verontwaardigde Trump in een vier minuten durende video. Daarin herhaalde hij wat hij al eerder zei als er beschuldigingen, onderzoeken of impeachments tegen hem waren. Hij stelt dat dit een politieke afrekening van de Democraten is. Volgens Trump maakt Justitie zich hiermee schuldig aan „inmenging in de verkiezingen.” Hij zei dat hij zal blijven vechten.

Trumps bondgenoten reageerden net als Trump furieus. De Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, noemde het een „donkere dag” voor Amerika. Hij beloofde dat de Republikeinen in het Huis de verantwoordelijken van deze vervolging tot de orde zal roepen.

Democraten vonden vooral dat dit laat zien dat ook een voormalig president zich aan de regels moet houden. „Vier jaar lang deed hij alsof hij boven de wet stond. Hij moet behandeld worden zoals ieder ander die de wet overtreedt. En vandaag is dat gebeurd”, zo schreef congreslid Adam Schiff, die de eerste impeachment tegen Trump leidde.

Huiszoeking

De aanklacht tegen Trump komt zeven maanden nadat de minister van Justitie, Merrick Garland, Jack Smith aanstelde als speciaal aanklager. Smith doet onafhankelijk van het Witte Huis en de minister van Justitie onderzoek naar de geheime documenten die de FBI uiteindelijk met een huiszoeking terug moest halen. Trump heeft altijd gezegd dat hij als president geheime stukken automatisch vrij kon geven.

Bekijk ook: Amerika wacht een zwart verkiezingscircus

Een andere speciaal aanklager buigt zich over documenten die bij president Biden werden gevonden. Voormalig vicepresident Pence kreeg vorige week te horen dat hij niet vervolgd zal worden naar aanleiding van geheime documenten die hij mee had genomen.

Het is nog maar de vraag of deze aanklacht Trump politiek zal schaden. De vorige keer dat hij zich bij de rechter moest melden voor strafrechtelijke vervolging was in New York vanwege mogelijke strafbare feiten bij het betalen van zwijggeld aan onder meer pornoster Stormy Daniels.

Bekijk ook: Media wilden Trump hoe dan ook zien vallen

Toen profiteerde Trump in politiek opzicht. Hij steeg in de peilingen en haalde miljoenen aan donaties binnen. Tot dat moment was zijn campagne nog niet echt op stoom gekomen. Maar nadat hij zich bij de rechter had gemeld was hij weer de onbetwiste nummer een kandidaat voor het presidentschap bij de Republikeinen.