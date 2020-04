Kunstenaars slaan handen ineen: ’Leuke manier om tijd te doden’

De kunstenaars wilden in deze tijd een ander geluid laten horen. ,,En het is een leuke manier om de tijd te doden. Er staat echt van alles in om je te vermaken.”

Pandemie Magazine bevat verhalen, spellen, hersenspinsels en illustraties. Zelf ging Lengkeek aan de slag met een knutselpagina waar je je eigen pasfoto kan plakken op een persoon in een kantoor of op vakantie om ’even te herinneren hoe dat ook alweer was’. Daarnaast maakte hij nepadvertenties met acties die totaal uitverkocht zijn. ,,Ik liet me inspireren door de Kruidvat-acties. Alleen staat er nu een groot kruis door alle aanbiedingen.”

Drukkerij aan huis

Het samenstellen en printen gebeurt gewoon vanuit huis. ,,Teuntje Fleur heeft een speciale printer in huis en verder nieten en vouwen wij de pagina’s zelf in elkaar.”

,,Nummer drie willen we op 5 mei uitbrengen”, zegt Lengkeek, die ook, net als tientallen andere kunstenaars, meewerkte aan troostposters van het Stedelijk Museum Schiedam voor de inwoners van de stad. Deze posters met uitingen van verschillende kunstenaars hangen door heel de stad. Het magazine is onder meer te bestellen via Instagram voor 12,50 euro.