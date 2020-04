Viroloog oppert plan: ’Open als eerste Brabant’

„Het alternatief is wachten op een vaccin, wat ten minste een jaar gaat duren. Dat houdt niemand vol.” Kekulé wil de samenleving fasegewijs openstellen. „Te beginnen in zwaar getroffen regio’s als Noord-Brabant en Tirol. Een groot deel van de bevolking is daar waarschijnlijk al immuun.”

Kekulé gaat ervan uit dat 20- tot 50-jarigen weliswaar ziek zullen worden, maar dat complicaties zeldzaam zullen zijn. „Het aantal zieken en doden zal niet uitkomen boven dat van een seizoensgriep”, aldus de hoogleraar.

