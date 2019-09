OM: arrestant (22) stierf niet door uitwendig letsel

De man bevond zich vorige week in verwarde toestand in een huis in Leidschendam. Zijn familie belde daarom de politie voor hulp. Hij verzette zich bij zijn aanhouding en werd meegenomen naar het politiebureau. Toen hij daar aankwam, werd meteen een ambulance opgeroepen.

Bekijk ook: Leidschendammer na arrestatie overleden

De Rijksrecherche onderzoekt of de arrestatie volgens de regels is verlopen en of er verband is tussen zijn overlijden en de aanhouding.

Er moet nog een toxicologisch onderzoek worden gedaan. De patholoog bekijkt ook het ziekenhuisdossier van de Leidschendammer. Zijn lichaam is inmiddels overgedragen aan zijn familie.