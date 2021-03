Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Verpleegafdelingen behandelen 1573 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er elf meer dan een dag geleden. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 625 naar 619. Het is wel de zesde achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de zeshonderd ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In het afgelopen etmaal belandden 283 mensen op een verpleegafdeling of intensive care vanwege een coronabesmetting. In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen 1900 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 271 mensen per dag. Dat is het hoogste peil sinds 10 januari. De instroom stijgt al een tijdje en het LCPS verwacht dat dit de komende tijd ook doorgaat, als gevolg van de Britse variant van het coronavirus.